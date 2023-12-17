Арда Гюлер потратил 2023 год впустую

Турецкий футболист Арда Гюлер не сможет играть до конца 2023 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает испанская пресса.

Перешедший летом в мадридский клуб из турецкого «Фенербахче» Арда не мог играть из-за травмы. Хотя турецкий полузащитник дважды восстанавливался после травм, на тренировках он вновь выбывал из строя. «Реал» будет ждать полного выздоровления молодого игрока, не рискуя.

Отметим, что сегодня «Реал» встретится с «Вильярреалом», а через 4 дня - с «Алавесом». Свою следующую игру команда проведет против «Мальорки» 3 января.

İdman.biz