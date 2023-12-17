"Часто получаю сообщения от сестры, которая пишет: "Ты читал это?"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, как он справляется с массовой критикой в свой адрес на фоне последних неудачных матчей немецкой национальной команды.

«Всегда важно понимать источник критики. Журналисты критикуют, потому что выполняют свою работу. Можно понять и болельщиков, которые хотели видеть, как их сборная победит в единственных двух матчах за несколько месяцев.

Ещё в «Баварии» я научился ничего не читать. Если положительные отзывы сильно будоражат вас, то отрицательные причиняют огромную боль. Вот почему я стараюсь читать очень, очень мало. Конечно, часто я получаю сообщения от своей сестры, которая пишет: «Ты читал это?» Но это часть моей профессии», - приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, Нагельсман возглавил бундестим в сентябре 2023 года. В минувшем ноябре сборная Германии в товарищеских матчах проиграла турецкой национальной команде со счётом 3:2, а также уступила Австрии со счётом 2:0.

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