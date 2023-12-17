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Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Мировой футбол
Новости
17 Декабря 2023 13:12
Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов мира в 2000-х годах. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо.

Роналдиньо (Бразилия).
Тьерри Анри (Франция).
Роналдо (Бразилия).
Лионель Месси (Аргентина).
Криштиану Роналду (Португалия).
Зинедин Зидан (Франция).
Хави (Испания).
Андрес Иньеста (Испания).
Луиш Фигу (Португалия).
Андреа Пирло (Италия).
Икер Касильяс (Испания).
Уэйн Руни (Англия).
Фабио Каннаваро (Италия).
Кака (Бразилия).
Златан Ибрагимович (Швеция).
Джанлуиджи Буффон (Италия).
Стивен Джеррард (Англия).
Фрэнк Лэмпард (Англия).
Алессандро Неста (Италия).
Андрей Шевченко (Украина).

İdman.biz

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