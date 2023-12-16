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Шок для "Манчестер Сити" на последних секундах

Мировой футбол
Новости
16 Декабря 2023 22:33
Шок для "Манчестер Сити" на последних секундах

Стартовал 17-й тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что чемпиону не удалось победить на своем поле.

«Манчестер Сити» потерял дома два важных очка. Подопечные Пепа Гвардиолы не смогли сохранить преимущество, ведя в счете 2:0. «Кристал Пэлас» забил пенальти на 90+5 минуте и отыгрался. «Сити» потерял очки в 5-й раз за последние 6 игр.

Поездка «Челси» завершилась победой. «Аристократы» дома победили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

Игра «Борнмут» - «Лутон» (1:1) была приостановлена ​​из-за того, что игрок команды гостей потерял сознание.

Английская Премьер-лига
17-й раунд
Борнмут - Лутон - 1:1, игра приостановлена
Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0 Грилиш – 24, 2:0 Льюис – 54, 2:1 Матета – 76, 2:2 Олисе – 90+5, пенальти)
Ньюкасл – Фулхэм – 3:0

İdman.biz

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