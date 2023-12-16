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"Манчестер Сити" может подписать звезду "Баварии"

Мировой футбол
Новости
16 Декабря 2023 19:37
"Манчестер Сити" может подписать звезду "Баварии"

«Манчестер Сити» собирается усилить свой состав, подписав полузащитника сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом информирует FootballTransfers.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по сведениям источника, Киммих стал главной трансферной целью английского клуба. «Манчестер Сити» планирует заполучить немца в летнее межсезонье, которое наступит в 2024 году. Отмечается, что в подписании опорника красных заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который ранее уже работал с Йозуа в стане мюнхенцев.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Киммих принял участие в 20 матчах мюнхенской «Баварии». Он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с «красными» рассчитано до июня 2025 года.

İdman.biz

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