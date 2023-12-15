Анонс футбольного уик-энда

Футбольный уик-энд обещает быть чрезвычайно насыщенным.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, в английском чемпионате, например, громкая афиша: "Ливерпуль" против "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде". Другое дело, что букмекеры и специалисты почти не видят здесь интриги и заранее отдают три очка подопечным Юргена Клоппа. В испанской Примере всё куда менее очевидно: и "Атлетико" ожидает непростой выезд, и "Реал" вполне может потерять очки, и "Барселоне" предстоит игра непростая, скорее всего. Примерно та же история в итальянской Серии А, где претенденты на Скудетто отправятся в негостеприимные Геную и Рим. В немецкой Бундеслиге "Байер" попробует справиться с командой, которая неделю назад уничтожила "Баварию", а сами чемпионы из Мюнхена встретятся с приятно удивляющим нынче "Штутгартом". Во Франции вполне может оступиться после Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен", а "Монако" попытается взять три очка без Александра Головина. АЗ важно остановить победную серию безупречного всё ещё ПСВ в Нидерландах, а португальская лига подарит самую настоящую битву грандов. Анонсируем предстоящий уик-энд в традиционной рубрике на ФНК.

Англия: "Ливерпуль" против МЮ.

Давно ли "Ливерпуль" подходил таким фаворитом к матчу против "Манчестер Юнайтед"? Помнится, даже в прошлом сезоне, когда подопечные Юргена Клоппа выиграли у принципиального соперника со счётом 7:0, букмекеры так сильно в мерсисайдцев не верили. Однако же сейчас и "красные" в порядке, и "красные дьяволы" раз за разом печалят своих болельщиков. Почти все эксперты сходятся в том, что шансов у МЮ на "Энфилде" попросту нет, но если бы всё было так просто, то зачем вообще смотреть футбол? А смотреть его нужно, в воскресенье вечером "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" закроют 17-й тур английской премьер-лиги очным противостоянием, которое нельзя пропускать.

"Арсенал" и "Брайтон" достойно выступили на групповой стадии своих еврокубков, вот и в английской премьер-лиге у обеих команд всё более-менее нормально. Подопечные Микеля Артеты потерпели поражение в Бирмингеме от "Астон Виллы", но всё равно находятся на расстоянии вытянутой руки от лидера, "чайки" же рядом с зоной еврокубков и в плане атаки очень хороши. Проблемы есть в обороне, и они наверняка скажутся на "Эмирейтс". Удастся ли компенсировать их с помощью нападения?

Испания: "Атлетик" играет с "Атлетико", "Барселона" пытается реабилитироваться.

"Атлетическое" дерби – это почти всегда упорно, напряжённо, не очень результативно и в меру непредсказуемо. Подопечные Эрнесто Вальверде в текущем сезоне хороши, много забивают, мало пропускают, идут в зоне еврокубков и претендуют на топ-4. Парни Диего Симеоне как раз четвёртую строчку сейчас и занимают, опережая басков на пять очков. Что ж, у "Атлетика" хорошие шансы сократить это отставание и обострить борьбу за самый престижный еврокубок, но для этого необходимо обыгрывать соперника, который сейчас в порядке.

Непростой выезд осуществит "Барселона", которая в чемпионате Испании неделю назад потерпела поражение от сенсационной "Жироны", а после этого совсем не реабилитировалась в Бельгии, где проиграла ещё и явному аутсайдеру своей лигочемпионской группы. В общем, очередное поражение точно не входит в планы Хави Эрнандеса, у которого такими темпами могут закончиться оправдания на послематчевых пресс-конференциях. "Валенсия" сейчас игрой и результатами тоже не убеждает, но при поддержке своих болельщиков постарается дать фавориту бой.

Германия: домашние испытания для "Баварии" и "Байера".

На звание центрального матча очередного тура чемпионата Германии точно претендует противостояние "Баварии" и "Штутгарта". Во-первых, встречаются одни из лидеров турнирной таблицы, между которыми только одно очко. Во-вторых, обе команды демонстрируют симпатичный и результативный футбол. В-третьих, подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре потерпели сокрушительное поражение от "Айнтрахта" во Франкфурте и точно не смогут сыграть спустя рукава. А раз так, то предстоящую встречу определённо стоит смотреть, будет интересно.

Ну а за "Байером" в текущем сезоне наблюдать всегда интересно. В 15-м туре немецкого чемпионата подопечные Хаби Алонсо сыграют в домашних стенах с франкфуртским "Айнтрахтом", который в последнее время демонстрирует не самые выдающиеся результаты и на который вроде бы не стоит обращать серьёзного внимания, если бы не одно обстоятельство. В прошлом туре франкфуртцы на своём поле не просто переиграли мюнхенскую "Баварию", а буквально уничтожили гранда и чемпиона, забив ему пять голов. Может, и "Байеру" тоже придётся несладко?

Италия: "Ювентус" едет в Геную, "Интер" - в Рим.

Похоже, два основных претендента на чемпионство в Италии определились. Один из них – "Ювентус" – откроет 16-й тур Серии А выездом в Геную, где сразится с "Дженоа". Который ярко начинал сезон, в последнее время сбавил обороты, но на туринского гранда, наверное, сумеет как следует настроиться. Подопечные Массимилиано Аллегри вряд ли будут изменять себе и снова сыграют в прагматичной манере. Принесёт ли она "зебрам" в очередной раз успех? Предматчевые расклады свидетельствуют, что вероятность этого достаточно велика.

Ну а за центральный поединок тура будут ответственны "Лацио" и "Интер". Миланская команда сейчас в полном порядке, лидирует в Серии А и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, вот только у Симоне Индзаги не абы какие проблемы с выездами в гости к своим бывшим подопечным из "Лацио". Может, в этот раз фаворит чемпионской гонки сумеет избежать осечки и удержится на вершине турнирной таблицы?

Франция: "Монако" против "Лиона", "Лилль" принимает ПСЖ.

"Монако" продолжает гнаться за лидерами французского чемпионата, "Лион" - всё ещё влачит жалкое существование на дне турнирной таблицы. В 16-м туре Лиги 1 монегаски попробуют в домашней игре подтвердить статус фаворитов и усугубить проблемы аутсайдера. Сложность для княжеской команды заключается в том, что Александр Головин перебрал жёлтых карточек и встречу пропустит.

"Пари Сен-Жермен" пробрался в плей-офф Лиги чемпионов и теперь в хорошем настроении может переключаться на матчи внутреннего первенства. Где парижане лидируют и в последнее время почти не допускают осечек. В воскресенье подопечные Луиса Энрике сыграют в гостях против "Лилля", который идёт в четвёрке и уже настроился дать чемпиону бой при поддержке домашних трибун.

Португалия: битва грандов за лидерство.

Наконец-то громкий матч в португальском чемпионате, где в последнее время всё относительно спокойно. 14-й тур закроют гранды и лидеры – "Спортинг" в Лиссабоне сразится с "Порту". Соперники решили свои еврокубковые задачи, в чемпионате набрали одинаковое количество очков и воодушевили своих болельщиков чемпионскими перспективами. "Драконы" в большей степени делают ставку на оборону, "львы" бегут в атаку и больше забивают. Какой фактор окажется решающим в предстоящей встрече?

Нидерланды: очередная победа ПСВ?

Может, АЗ удастся остановить победное шествие лидера? ПСВ и в плей-офф Лиги чемпионов вышел из непростой группы досрочно, и в чемпионате одержал в пятнадцати турах пятнадцать побед. Эйндховенскую идиллию постарается испортить коллектив из Алкмаара, который тоже выдал неплохой старт сезона и которому помогут домашние болельщики. Два с половиной года назад, например, АЗ ПСВ дома обыграл, после чего дважды огорчил фаворита в гостях и успел уступить дома.

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