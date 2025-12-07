Тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Рафиньи

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние бразильского полузащитника Рафиньи после крупной победы каталонцев над "Бетисом" в матче 15-го тура Ла Лиги, сообщает İdman.Biz.

"С Рафиньей все в порядке, но нам также нужно заботиться о нем, потому что последний матч против "Атлетико" был очень тяжелым для него. Это была сложная игра для всех, но для него особенно", - цитирует Флика пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Рафинья провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 млн евро.

İdman.Biz