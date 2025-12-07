7 Декабря 2025
Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост после победы

7 Декабря 2025 09:04
Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост после победы

Звездный нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выступил с эмоциональным обращением после победы команды в Кубке МLS 2025 года, сообщает İdman.Biz.

"С тех пор как я приехал в Майами, я мечтал об этом дне. Мы постепенно росли, прогрессировали и создавали что-то по-настоящему особенное - и в итоге дошли до этого чемпионства. Спасибо моей семье и всем болельщикам за поддержку, всей команде, персоналу и руководству клуба за амбиции и проделанную работу.

Спасибо также Буси и Жорди за то, что присоединились ко мне в этом приключении и помогли довести его до идеального завершения. И я невероятно рад поделиться этим моментом с вами", - написал в социальных сетях Месси.

В финальном матче плей-офф Кубка МLS 2025 года "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.

