Лионель Месси обновил рекорд по числу завоеванных командных трофеев в истории футбола

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей и обновил, тем самым, мировой рекорд по числу завоеванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года он в составе "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.

На втором месте по этому показателю завершивший карьеру бывший партнер Месси по "Барселоне" бразилец Дани Алвес (45).

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

İdman.Biz