7 Декабря 2025
RU

Лионель Месси обновил рекорд по числу завоеванных командных трофеев в истории футбола

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2025 08:14
5
Лионель Месси обновил рекорд по числу завоеванных командных трофеев в истории футбола

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей и обновил, тем самым, мировой рекорд по числу завоеванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года он в составе "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.

На втором месте по этому показателю завершивший карьеру бывший партнер Месси по "Барселоне" бразилец Дани Алвес (45).

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026
04:24
Мировой футбол

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026

Матчи группового этапа продлятся до 27 июня
"Интер Майами" с Месси в составе переиграл "Ванкувер Уайткэпс" и выиграл Кубок МЛС - ВИДЕО
03:10
Мировой футбол

"Интер Майами" с Месси в составе переиграл "Ванкувер Уайткэпс" и выиграл Кубок МЛС - ВИДЕО

Это первый Кубок МЛС в истории "Интер Майами"
"ПСЖ" разгромил "Ренн" - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"ПСЖ" разгромил "Ренн" - ВИДЕО

Дублем отметился Хвича Кварацхелия
"Атлетико" уступил "Атлетику" и потерпел второе поражение подряд в Ла Лиге - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

"Атлетико" уступил "Атлетику" и потерпел второе поражение подряд в Ла Лиге - ВИДЕО

"Атлетик" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги с 23 очками
"Верона" в матче с "Аталантой" одержала первую победу в чемпионате
01:51
Мировой футбол

"Верона" в матче с "Аталантой" одержала первую победу в чемпионате

В следующем матче "Верона" сыграет на выезде с "Фиорентиной"
Салах: "Следующий матч может стать моим последним за "Ливерпуль"
01:25
Мировой футбол

Салах: "Следующий матч может стать моим последним за "Ливерпуль"

Салах провел встречу с "Лидсом" на скамейке запасных

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста