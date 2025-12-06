"Интер" разгромил "Комо" и поднялся на первое место в таблице Серии А - ВИДЕО

"Интер" разгромил "Комо" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 4:0.

Счет на 11-й минуте открыл Лаутаро Мартинес с передачи Луиса Энрике. На 59-й минуте Маркус Тюрам увеличил преимущество хозяев — ему ассистировал Франческо Ачерби. На 81-й минуте Хакан Чалханоглу довел счет до разгромного, а на 86-й Карлос Аугусто с передачи Федерико Димарко забил четвертый гол миланской команды.

"Интер" набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице серии А, однако у его ближайших преследователей еще по одному матчу в запасе. "Комо" с 24 очками опустился на шестую позицию в чемпионате. Команда потерпела первое поражение за последние 13 матчей во всех турнирах.

