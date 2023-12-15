Стало известно, кто заработал больше всего призовых в Лиге чемпионов - 2023/2024

В топ-10 команд, получивших больше всего призовых от УЕФА, оказались «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Наполи». Об этом сообщает испанское издание AS.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, «Реал» возглавляет топ, «сливочные» получили € 79,8 млн премиальных. Второе место заняла «Бавария» - 76,6 млн. Третьим стал «Манчестер Сити», получивший 76,4 млн.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Реал» Мадрид (Испания), € 79,8 млн.

2. «Бавария» (Германия), € 76,6 млн.

3. «Манчестер Сити» (Англия), € 76,4 млн.

4. «Барселона» (Испания), € 71,5 млн.

5. «Атлетико» Мадрид (Испания), € 71 млн.

6. «ПСЖ» (Франция), € 63,8 млн.

7. «Порту» (Португалия), € 63,5 млн.

8. «Боруссия» Дортмунд (Германия), € 63,5 млн.

9. «Арсенал» (Англия), € 63,3 млн.

10. «Наполи» (Италия), € 58 млн.

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