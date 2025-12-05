Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили присутствие на финальной жеребьевке чемпионата мира 2026 года, которая состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщает İdman.Biz, на указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп, в каждой из которых будет по четыре сборные. Она начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, на котором примут участие 48 национальных команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz