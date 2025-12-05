5 Декабря 2025
RU

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 00:18
16
Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили присутствие на финальной жеребьевке чемпионата мира 2026 года, которая состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщает İdman.Biz, на указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп, в каждой из которых будет по четыре сборные. Она начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, на котором примут участие 48 национальных команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI
01:34
Мировой футбол

Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI

На официальном сайте Perplexity появился отдельный раздел, посвященный футболисту
Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"
4 Декабря 23:58
Мировой футбол

Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Яя Туре ушел из "Барселоны" в 2010 году
Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"
4 Декабря 23:40
Мировой футбол

Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"

Ранее президент "сине-гранатовых" подчеркивал, что "сливочные" хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста
"Болонья" обыграла "Парму"
4 Декабря 23:04
Мировой футбол

"Болонья" обыграла "Парму"

И вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"
4 Декабря 22:46
Мировой футбол

Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

В нынешнем сезоне футболист провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах
Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"
4 Декабря 22:10
Мировой футбол

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"

В этом сезоне "Арсенал" на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьекереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста