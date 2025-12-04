Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о разнице между каталонским клубом и мадридским "Реалом".

"Мадридский "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу. Не знаю, заключаются ли деловые сделки в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу". Но там есть власть. Здесь же все по-другому: мы в большей степени за демократию и свободу. У нас хорошие и теплые отношения с Флорентино Пересом", — приводит слова Лапорты İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

Ранее Лапорта заявлял, что у "Реала" существует "мания в отношении лучшего этапа в истории "Барселоны". Также президент "сине-гранатовых" подчеркивал, что "сливочные" хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста.

İdman.Biz