4 Декабря 2025
RU

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 22:10
10
Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травмированных игроков своей команды.

"Мы можем помочь игрокам и всем в лиге. Дайте нам ещё один день, особенно командам, которые так много играют в Европе. В целом, я думаю, что это возможно сделать, потому что все от этого выиграют. У нас никогда не было такого расписания на всех уровнях, не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что, пожалуйста, нам нужно постараться что-то сделать. Я вижу в этом здравый смысл. В какой-то момент становится слишком тяжело, и игроки перестают быть машинами. Но мы должны стараться делать это, когда можем", — приводит слова Артеты İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

В этом сезоне "Арсенал" на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьекереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц.

После 14 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.

İdman.Biz

