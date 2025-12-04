4 Декабря 2025
Мадридский "Реал" готовит доклад о судействе и "Барселоне"

4 Декабря 2025 19:00
Мадридский "Реал" готовится к серьезному шагу в деле об испанском судействе в эпоху Негрейры. Клуб представит в ФИФА подробный отчет, включающий многочисленные документы и видео, в качестве доказательств того, что он более 20 лет является жертвой спортивных ошибок в Ла Лиге, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

Досье, которое, как сообщается, почти готово, призвано установить, что некоторые судейские решения систематически наносили ущерб клубу.

Инициатива появилась на фоне крайне напряженных отношений между "Реалом" и "Барселоной", обострившихся после недавних комментариев нападающего "сине-гранатовых" Ламина Ямаля по поводу того, что "Реал" постоянно жалуется и жульничает, а также реакции президента каталонского клуба Жоана Лапорты, осудившего мадридцев за предвзятость по отношению к "Барселоне".

С помощью этого доклада "Реал" стремится не только защитить свой имидж, но и повлиять на международные дискуссии об испанском судействе.

İdman.Biz

