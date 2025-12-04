4 Декабря 2025
"Арсенал" обыграл "Брентфорд" и укрепил лидерство в АПЛ - ВИДЕО

4 Декабря 2025 01:44
"Арсенал" уверенно победил "Брентфорд" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Микеля Артеты, передает İdman.Biz.

Счет был открыт уже на 11-й минуте — отличился Микель Мерино. В конце матча преимущество "канониров" закрепил Букайо Сака, отправив мяч в сетку на 90+1-й минуте.

Благодаря этой победе "Арсенал" набирает 33 очка и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" с 19 очками находится на 13-й позиции.

В следующем туре 6 декабря "Арсенал" сыграет в гостях против "Астон Виллы", а "Брентфорд" отправится на выезд к "Тоттенхэм Хотспур".

