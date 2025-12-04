Хаби Алонсо о победе над "Атлетиком": "Нам нужна была именно такая игра"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями от уверенной победы над "Атлетиком" (3:0) в матче 19-го тура Ла Лиги, передает İdman.Biz.

"Сегодня мы выступили отлично. Мы очень старались, хорошо подготовились и яростно сражались. Нам нужна была именно такая игра, чтобы прервать череду неудач в Ла Лиге.

В первом тайме мы действовали очень хорошо: сразу включились в игру, чтобы добывать победу, а не ждали, пока матч сам начнет складываться в нашу пользу.

Игра Килиана Мбаппе была великолепна. Мне понравилось, как он взаимодействовал с Винисиусом. Я получил удовольствие от всего этого.

Решение оставить Арду Гюлера на скамье запасных - чисто тактическое, и, конечно, он совместим с Джудом Беллингемом", - отметил Алонсо.

İdman.Biz