Ударившего арбитра президента клуба могут приговорить к 13 годам лишения свободы

Завершился допрос бывшего президента клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджи и участников инцидента, напавших на рефери Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» - «Ризеспор» в рамках турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, судья запросил для Ф.Коджи 13 лет лишения свободы.

Других участников инцидента, бывших чиновников «Анкарагюджю» Кенана Челика и Шахина Юнуса могут приговорить к 11 годам лишения свободы, а Османа Кана - к 2,5 годам лишения свободы.

Отметим, что после инцидента Фарук Коджа был отправлен в отставку с поста президента «Анкарагюджю», а день назад ему пожизненно запретили заниматься футболом.

İdman.biz