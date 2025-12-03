"Реал" предложил 28 млн евро за полузащитника сборной Греции

Мадридский "Реал" предпринял первый официальный шаг для подписания 18-летнего полузащитника сборной Греции Христоса Музакитиса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportime Greece, испанский клуб направил "Олимпиакосу" предложение, сумма которого немного превышает 28 миллионов евро.

Однако это предложение оказалось значительно ниже требований греческой стороны. "Олимпиакос" рассчитывает получить за своего перспективного футболиста около 40 миллионов евро уже в январское трансферное окно. По данным источника, руководство пирейского клуба не намерено даже начинать переговоры, если сумма не достигнет указанной планки.

В текущем сезоне Музакитис провел 16 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. На счету 18-летнего полузащитника также 7 игр за сборную Греции.

İdman.Biz