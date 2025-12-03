3 Декабря 2025
"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча

3 Декабря 2025 01:36
Окончен матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Фулхэм" и "Манчестер Сити". Встреча состоялась на стадионе "Крэйвен Коттедж" (Лондон). Победу со счетом 5:4 одержали "горожане". В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Эрлинг Холанд вывел гостей вперед на 17-й минуте, Тейани Рейндерс на 37-й минуте удвоил преимущество команды, Фил Фоден на 44-й минуте забил третий мяч "горожан". Эмиль Смит-Роу на 45+2-й минуте отыграл один гол. На 48-й минуте Фоден оформил дубль, а на 54-й минуте игрок лондонцев Сандер Берге отличился автоголом. Алекс Айуоби сократил отставание в счете на 57-й минуте, после этого Саму Чуквезе на 73-й минуте забил третий гол хозяев поля, а на 78-й минуте он оформил дубль.

После этой игры "Фулхэм" с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Сити" с 28 очками располагается на второй строчке.

В параллельном матче "Эвертон" в гостях обыграл "Борнмут" — 1:0. Гол на 78-й минуте забил Джек Грилиш.

"Эвертон" набрал 21 очко и занимает 9-е место, "Борнмут" с 19 очками — на 14-й строчке.

