Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура соревнования с "Фулхэмом". 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ - для этого ему потребовалось всего 111 матчей, сообщает İdman.Biz.

На втором месте находится бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер, поразивший ворота соперников 100 раз в 125 играх. На третьей строчке располагается экс-форвард "Тоттенхэма" с 100 забитыми мячами в 142 встречах.

Холанд перешел в стан "горожан" летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

İdman.Biz