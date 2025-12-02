Стала известна позиция "Ман Сити" по будущему Траффорда в клубе

"Манчестер Сити" не хочет отпускать вратаря Джеймса Траффорда, желающего уйти из клуба. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT.

По информации источника, 23-летний голкипер хочет покинуть команду после того как уступил место Джанлуиджи Доннарумме в основном составе. Интерес к Траффорду проявляет "Вулверхэмптон" и нескольких других европейских клубов. Однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предпочел бы сохранить Траффорда, а продать Штефана Ортегу.

В нынешнем сезоне Траффорд принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

