2 Декабря 2025
RU

Появилась новая информация о будущем Левандовского и Рашфорда в "Барселоне"

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2025 21:20
19
"Барселона" с высокой долей вероятности не будет продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, крайний нападающий Маркус Рашфорд также покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, когда завершится его аренда из "Манчестер Юнайтед".

Подчеркивается, что каталонский клуб рассмотрит вариант с усилением позиции центрального защитника в летнее трансферное окно.

Левандовски выступает в составе "Барселоны" с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 109 голами и 21 результативной передачей. Рашфорд за 18 матчей забил шесть голов и сделал девять ассистов.

İdman.Biz

Тэги:

