Французская футбольная лига отреагировала на избиение игроков "Ниццы" фанатами клуба

2 Декабря 2025 20:48
Французская футбольная лига (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление об избиениях фанатами "Ниццы" футболистов команды, сообщает İdman.Biz.

"LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершенные в отношении игроков и персонала футбольного клуба "Ницца". Эти совершенно неприемлемые нападения подрывают доброе имя всех участников игры и ценности футбола.

LFP объявляет, что присоединится к гражданским искам, поданным игроками, чтобы полностью поддержать их и способствовать раскрытию всей правды об этих серьезных инцидентах.

LFP выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам футбольного клуба "Ницца" и подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности всех участников футбольной жизни", — сказано в сообщении LFP.

