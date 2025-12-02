2 Декабря 2025
Винисиус начал высказывать претензии судье на пятой минуте игры с "Жироной"

2 Декабря 2025 19:36
Винисиус начал высказывать претензии судье на пятой минуте игры с "Жироной"

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор начал выражать недовольство судейством Де Бургоса Бенгоэчеа с пятой минуты матча с "Жироной" (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

"Это безумие, это ненормально. Он ни разу не зафиксировал нарушение", — приводит слова Винисиуса İdman.Biz со ссылкой на DAZN.

Подчеркивается, что бразильский футболист посчитал судейство Бенгоэчеа слишком лояльным. После одного из принятых рефери решений Винисиус произнес: "Ты всю игру такой, это невозможно".

Болельщики "Жироны" освистывали нападающего "Реала", когда он касался мяча. На один из подобных эпизодов Винисиус отреагировал, крикнув "Во второй дивизион", и показал соответствующий жест.

