2 Декабря 2025
RU

"Ливерпуль" и "Арсенал" могут побороться за Родриго

2 Декабря 2025 18:44
20
"Ливерпуль" и "Арсенал" готовят предложения по крайнему нападающему мадридского "Реала" Родриго Гоэсу, который может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, "сливочные" сообщили заинтересованным сторонам, что рассмотрят возможность продажи 24-летнего футболиста, если их устроит предложение. Подчеркивается, что "Реал" готов отпустить Родриго за € 85-90.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

İdman.Biz

