Коллекция футболок Месси с ЧМ‑2022 продана на аукционе за 7,8 млн долларов, рекорд майки Майкла Джордана не побит

Коллекция из шести футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он выступал на чемпионате мира 2022 года, продана на аукционе Sotheby’s в Нью‑Йорке за 7,8 млн долларов, сообщается на сайте аукциона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Матч ТВ", в коллекцию, в частности, вошла футболка, в которой Месси вышел на поле в финале чемпионата мира против сборной Франции (3:3, 4–2 пен.).

По данным Daily Mail, часть доходов от продажи лота пошла на благотворительность.

Таким образом, коллекция футболок Месси с ЧМ‑2022 не смогла побить рекорд майки баскетболиста »Чикаго Буллз» Майкла Джордана, за которую отдали 10,1 млн долларов — самую крупную сумму, когда‑либо выплаченную за спортивные памятные вещи.

Месси является чемпионом мира‑2022 в составе сборной Аргентины, а также восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

İdman.biz