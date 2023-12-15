"Барселона" готова заплатить более € 25 млн за молодого таланта Эчеверри из "Ривер Плейта"

«Барселона» начала переговоры о подписании 17-летнего полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает Х-аккаунт (ранее твиттер) Som|Serem FCB.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения - € 25 млн, но в рассрочку.

Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейта», прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Сейчас в составе «Барселоны» шесть полузащитников: Гави, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Серхи Роберто и Ромеу Ориоль.

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