15 Декабря 2023
RU

"Барселона" готова заплатить более € 25 млн за молодого таланта Эчеверри из "Ривер Плейта"

Мировой футбол
Новости
15 Декабря 2023 09:00
"Барселона" готова заплатить более € 25 млн за молодого таланта Эчеверри из "Ривер Плейта"

«Барселона» начала переговоры о подписании 17-летнего полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает Х-аккаунт (ранее твиттер) Som|Serem FCB.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения - € 25 млн, но в рассрочку.

Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейта», прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Сейчас в составе «Барселоны» шесть полузащитников: Гави, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Серхи Роберто и Ромеу Ориоль.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Коллекция футболок Месси с ЧМ‑2022 продана на аукционе за 7,8 млн долларов, рекорд майки Майкла Джордана не побит
10:00
Мировой футбол

Коллекция футболок Месси с ЧМ‑2022 продана на аукционе за 7,8 млн долларов, рекорд майки Майкла Джордана не побит

Коллекция из шести футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он выступал на чемпионате мира 2022 года, продана на аукционе Sotheby’s в Нью‑Йорке за 7,8 млн долларов, сообщается на сайте аукциона
"Ренн" - "Вильярреал": судья забыл правила. ВАР спас УЕФА от скандала - ФОТО
09:45
Мировой футбол

"Ренн" - "Вильярреал": судья забыл правила. ВАР спас УЕФА от скандала - ФОТО

На 90+11-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы «Ренн» - «Вильярреал» (2:3) по вине турецкого судьи Атиллы Караоглана едва не случился скандал, связанный с несоблюдением правил игры
Лиги Конференций: РЕЗУЛЬТАТЫ - ВИДЕО
02:09
Мировой футбол

Лиги Конференций: РЕЗУЛЬТАТЫ - ВИДЕО

Завершился заключительный тур группового этапа Лиги Конференций
Лига Европы: РЕЗУЛЬТАТЫ
02:03
Мировой футбол

Лига Европы: РЕЗУЛЬТАТЫ

Завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы
Угроза для топ-клубов: "Астон Вилла" становится серьезным игроком в АПЛ
14 Декабря 21:34
Мировой футбол

Угроза для топ-клубов: "Астон Вилла" становится серьезным игроком в АПЛ

Оцениваем впечатляющий прогресс "львов"
Источник: Президент "Барселоны" по-прежнему доверяет Хави
14 Декабря 19:27
Мировой футбол

Источник: Президент "Барселоны" по-прежнему доверяет Хави

По сведениям источника, совет директоров знает, что Хави - идеальный тренер для сине-гранатовых

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО
12 Декабря 18:15
Другие

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра молодежи и спорта Болгарии Димитара Илиева