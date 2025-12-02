"Ливерпуль" рискует потерять Мохамеда Салаха на восемь матчей

"Ливерпуль" может остаться без своего лидера Мохамеда Салаха на длительный период из-за предстоящего Кубка Африки. Нападающий включен в предварительный состав сборной Египта, а сам турнир пройдет с 21 декабря по 18 января, передает İdman.Biz.

Как сообщает Liverpool Echo, Салах может покинуть клуб раньше официальных дат: ФИФА имеет право потребовать прибытия игроков национальных команд примерно за две недели до старта турнира. Египет запланировал подготовительный сбор и контрольный матч с Нигерией 14 декабря, а уже 17 декабря команда вылетит в Марокко для финального этапа подготовки.

В "Ливерпуле" надеются удержать 33-летнего нападающего хотя бы до матча с "Брайтоном" 13 декабря. Однако даже в оптимистичном сценарии Салах гарантированно пропустит минимум три игры АПЛ. Всего же он рискует не сыграть в восьми официальных матчах, в зависимости от того, как далеко Египет продвинется по турнирной сетке Кубка Африки.

Отъезд Салаха станет серьезным ударом для "Ливерпуля", учитывая ключевую роль форварда в атаке команды.

İdman.Biz