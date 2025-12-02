2 Декабря 2025
RU

"Ливерпуль" рискует потерять Мохамеда Салаха на восемь матчей

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2025 06:11
10
"Ливерпуль" рискует потерять Мохамеда Салаха на восемь матчей

"Ливерпуль" может остаться без своего лидера Мохамеда Салаха на длительный период из-за предстоящего Кубка Африки. Нападающий включен в предварительный состав сборной Египта, а сам турнир пройдет с 21 декабря по 18 января, передает İdman.Biz.

Как сообщает Liverpool Echo, Салах может покинуть клуб раньше официальных дат: ФИФА имеет право потребовать прибытия игроков национальных команд примерно за две недели до старта турнира. Египет запланировал подготовительный сбор и контрольный матч с Нигерией 14 декабря, а уже 17 декабря команда вылетит в Марокко для финального этапа подготовки.

В "Ливерпуле" надеются удержать 33-летнего нападающего хотя бы до матча с "Брайтоном" 13 декабря. Однако даже в оптимистичном сценарии Салах гарантированно пропустит минимум три игры АПЛ. Всего же он рискует не сыграть в восьми официальных матчах, в зависимости от того, как далеко Египет продвинется по турнирной сетке Кубка Африки.

Отъезд Салаха станет серьезным ударом для "Ливерпуля", учитывая ключевую роль форварда в атаке команды.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Барселона" и "Ливерпуль" следят за 20-летним талантом
05:13
Мировой футбол

"Барселона" и "Ливерпуль" следят за 20-летним талантом

Антонио Нуса попал в сферу внимания топ-клубов Европы

Ямаль: "Знаю, что многие приходят смотреть на мою игру"
03:18
Мировой футбол

Ямаль: "Знаю, что многие приходят смотреть на мою игру"

Вингер "Барселоны" считает, что образ лидера команды формируют болельщики, а не сами футболисты

Ла Лига: "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью - ВИДЕО
02:21
Мировой футбол

Ла Лига: "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью - ВИДЕО

Матч в Мадриде завершился боевой ничьей

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"
02:09
Мировой футбол

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"

Окан Бурук возмущен количеством жестких столкновений в матче с "Фенербахче"

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А - ВИДЕО
01:52
Мировой футбол

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А - ВИДЕО

38-летний форвард снова напомнил о своем голевом мастерстве
Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"
01:15
Мировой футбол

Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"

Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в Европе после окончания контракта с "Монтерреем"

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений