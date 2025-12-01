Алонсо отреагировал на серию "Реала" из трех матчей без побед в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался после матча 14-го тура испанской Ла Лиги "Жироной", в котором "сливочные" сыграли вничью со счетом 1:1. В последних трех матчах чемпионата Испании "королевский клуб" не знает побед, сообщает İdman.Biz.

"В сезоне есть разные этапы. В начале мы стабильно действовали на выезде, а в последних матчах это поменялось. Нужно держаться тех высоких стандартов, которые приняты в "Реале". Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они правильно отреагировали на пропущенный гол. Надо оставаться едиными, быть самокритичными и сохранять желание побеждать в гостях. Мы не доминировали в последних матчах, поэтому нужно разобраться, почему так вышло", — приводит слова Алонсо издание Marca.

"Реал" набрал 33 очка в 14 матчах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице.

İdman.Biz