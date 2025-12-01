Гол Мбаппе помог "Реалу" уйти от поражения в матче с "Жироной" - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Жирона" и мадридский "Реал". Команды играли на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Аззедин Унаи на 45-й минуте. На 67-й минуте нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе сравнял счет, реализовав пенальти.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский "Реал" набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. "Жирона" заработала 12 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире "Барселона", у которой 34 очка в активе.

