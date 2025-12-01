"Лион" в большинстве разгромил "Нант"

Завершен матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Лион" и "Нант". Встреча состоялась на стадионе "Групама" (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи. Победу со счетом 3:0 в этой игре одержали хозяева поля.

В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник гостей Джуниор Мванга получил красную карточку и покинул поле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, игрок обороны "Лиона" Абнер открыл счет в матче. На 70-й минуте нападающий хозяев поля Мартин Сатриано увечил преимущество своей команды, а на 77-й минуте сделал счет разгромным.

После этой игры "Лион" с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, "Нант" с 11 очками располагается на 16-й строчке.

