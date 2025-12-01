1 Декабря 2025
RU

"Лион" в большинстве разгромил "Нант"

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 01:50
15
"Лион" в большинстве разгромил "Нант"

Завершен матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Лион" и "Нант". Встреча состоялась на стадионе "Групама" (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи. Победу со счетом 3:0 в этой игре одержали хозяева поля.

В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник гостей Джуниор Мванга получил красную карточку и покинул поле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, игрок обороны "Лиона" Абнер открыл счет в матче. На 70-й минуте нападающий хозяев поля Мартин Сатриано увечил преимущество своей команды, а на 77-й минуте сделал счет разгромным.

После этой игры "Лион" с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, "Нант" с 11 очками располагается на 16-й строчке.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гол Мбаппе помог "Реалу" уйти от поражения в матче с "Жироной" - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Гол Мбаппе помог "Реалу" уйти от поражения в матче с "Жироной" - ВИДЕО

Француз забил с пенальти
"Наполи" минимально обыграл "Рому" в матче Серии А - ВИДЕО
01:40
Мировой футбол

"Наполи" минимально обыграл "Рому" в матче Серии А - ВИДЕО

В следующем туре неаполитанцы примут на своем поле "Ювентус"
"Фрайбург" разгромил "Майнц" в 12-м туре Бундеслиги
00:34
Мировой футбол

"Фрайбург" разгромил "Майнц" в 12-м туре Бундеслиги

После этой игры "Фрайбург" с 16 очками располагается на восьмой строчке
"Эспаньол" на 87-й минуте вырвал победу над "Сельтой"
30 Ноября 23:30
Мировой футбол

"Эспаньол" на 87-й минуте вырвал победу над "Сельтой"

В следующем туре "Эспаньол" сыграет против "Райо Вальекано"
"Аталанта" обыграла "Фиорентину" в матче Серии А
30 Ноября 23:10
Мировой футбол

"Аталанта" обыграла "Фиорентину" в матче Серии А

После этой игры "Аталанта" с 16 очками находится на 11-м месте
"Айнтрахт" и "Вольфсбург" разошлись миром
30 Ноября 22:55
Мировой футбол

"Айнтрахт" и "Вольфсбург" разошлись миром

Хозяева сравняли счет на 90+6-й минуте

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027