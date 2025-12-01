"Фрайбург" разгромил "Майнц" в 12-м туре Бундеслиги

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались "Фрайбург" и "Майнц". Победу со счетом 4:0 в этой игре одержали "орлы".

Лукас Кюблер открыл счет в этой игре на 12-й минуте, Винченцо Грифо удвоил преимущество команды на 26-й минуте. У гостей на 28-й минуте красную карточку получил Пауль Небель. Йохан Манзамби отметился на 50-й минуте, а на 90-й минуте взятием ворот отличился Патрик Остерхаге.

После этой игры "Фрайбург" с 16 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, "Майнц" с шестью очками находится на 18-м месте.

İdman.Biz