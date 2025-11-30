30 Ноября 2025
Гол Маунта позволил "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Кристал Пэлас"

30 Ноября 2025 18:14
28
Гол Маунта позволил "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Кристал Пэлас"

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". После финального свистка зафиксирован счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Счет в матче открыл с пенальти нападающий хозяев Жан-Филипп Матета на 36-й минуте встречи. Нападающий гостей Джошуа Зиркзее на 54-й минуте сравнял счет. Мэйсон Маунт на 63-й минуте установил окончательный счет в матче.

После этой игры "Кристал Пэлас" с 20 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Юнайтед" с 21 очком находится на шестом месте.

