Гол Маунта позволил "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Кристал Пэлас"

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". После финального свистка зафиксирован счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Счет в матче открыл с пенальти нападающий хозяев Жан-Филипп Матета на 36-й минуте встречи. Нападающий гостей Джошуа Зиркзее на 54-й минуте сравнял счет. Мэйсон Маунт на 63-й минуте установил окончательный счет в матче.

После этой игры "Кристал Пэлас" с 20 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Юнайтед" с 21 очком находится на шестом месте.

İdman.Biz