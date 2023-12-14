Угроза для топ-клубов: "Астон Вилла" становится серьезным игроком в АПЛ

Оцениваем впечатляющий прогресс «львов»

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Никто всерьез не думал, что «Астон Вилла» сможет выиграть Премьер-лигу, да и сейчас не думает. Но после впечатляющей победы над действующими чемпионами и их главным соперником по прошлому сезону «львов» следует рассматривать как претендентов на серьезные достижения. «Астон Вилла» далека от того, чтобы говорить о чемпионстве. Но победы над «Челси», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Арсеналом» заставляют болельщиков мечтать.

Любая команда, которая к середине сезона отстает от лидера всего на 2 очка, вероятно, должна рассматриваться как претендент на титул, особенно после двух подряд побед над двумя лучшими командами предыдущей кампании. Но это не просто история успеха в 16-ти матчах. Приход Унаи Эмери в «Астон Виллу» в ноябре 2022 года стал проницательным управленческим назначением. До того он вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов. Перед тем испанец в четвертый раз выиграл Лигу Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

Назначение Эмери в «Астон Виллу» стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим наставником команды Стивеном Джеррардом как с точки зрения опыта, так и качества. Это подтвердилось уже в первом матче испанца 6 ноября 2022 года - сразу победа над «МЮ». С тех пор «львы» набрали 84 очка в 41 матче. Это четвертый показатель по количеству очков в Премьер-лиге за этот период и недалекий от трех ведущих команд - «Манчестер Сити» (93), «Арсенала» (89) и «Ливерпуля» (88), у которого на 1 матч меньше.

Показатели в «Астон Вилле» у Эмери существенно лучше, чем в первых 40 матчах АПЛ во главе «Арсенала» после назначения в 2018-м году. Тогда «канониры» под его руководством набрали 76 очков в 40 поединках, что было значительно меньше, чем у доминирующих «Ливерпуля» (103) и «Манчестер Сити» (102).

Первый сезон Эмери в «Арсенале» начинался хорошо, но закончился не очень удачно. «Канониры» не смогли выйти в Лигу чемпионов, заняв пятое место и отстав от чемпионского «Манчестер Сити» на 28 очков. По иронии судьбы, любимая специалистом Лига Европы стала для него камнем преткновения в том сезоне. Форма «пушкарей» в Премьер-лиге серьезно пострадала из-за желания испанца полностью посвятить себя борьбе за победу в ЛЕ. Отчасти это получилось, поскольку «Арсенал» дошел до финала Лиги Европы, но решающий матч оказался разочаровывающим - с разгромным поражением от «Челси» со счетом 1:4.

Эмери так и не пришел в себя после сокрушительного завершения сезона. Неудачные кадровые решения со стороны клуба ему не помогали. Команда в конечном итоге сломалась, что вынудило руководство «Арсенала» уволить специалиста всего за 13 матчей лиги в сезоне 2019/20. «Канониры» тогда одержали всего 4 победы и набрали 18 очков. «Пушкари» занимали 8-е место в турнирной таблице и отставали на 19 баллов от лидера АПЛ.

В «Астон Вилле» у Эмери нет проблем ни с командой, ни с руководством, хотя начиналось все не очень здорово. После победы в первом матче над «МЮ» «львы» проиграли 6 из 11-ти матчей, включая поражение в поединке Кубка Англии от команды из четвертого дивизиона. «Астон Вилла» открыла февраль тремя поражениями подряд в Премьер-лиге, в которых «львы» пропустили суммарно 10 голов от «Лестера», «Манчестер Сити» и «Арсенала». После этого они располагались в восьми очках от зоны вылета при оставшихся 15-ти матчах сезона.

Потом все резко изменилось. Поражение от «Арсенала» 18 февраля стало последним домашним фиаско «Астон Виллы» в Премьер-лиге. После победы над «канонирами» в текущем сезоне «львы» установили клубный рекорд: 15 побед подряд в домашних матчах АПЛ, превысив показатель в 14 побед в 1903 и 1931 годах. Во всех турнирах за это время «Астон Вилла» выиграла 19 домашних матчей из 20-ти, уступив только «Эвертону» в матче Кубка лиги. Победа над «Манчестер Сити», возможно, была лучшей из всех. Удержать лучшую команду Европы на уровне всего двух ударов за всю игру, причем ни один из них не был нанесен после 11-й минуты, было удивительным подвигом.

Прессинг «львов» в последней трети поля близок к идеалу. Но еще более впечатляющей является работа «Астон Виллы» в защите. При Эмери высокая линия обороны «львов» 173 раза провоцировала офсайд у соперников – это на 78 раз больше, чем любая другая команда. Иногда такая тактика не срабатывала, как, например, в разгромных поражениях от «Ньюкасла» (1:5) и «Ливерпуля» (0:3). Но зачастую соперникам трудно найти способ обойти офсайдную ловушку, которую готовит для них защита «Астон Виллы».

В текущем сезоне «львы» поймали соперников в офсайд 71 раз - это намного больше, чем у любой другой команды АПЛ, и больше, чем у «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» вместе взятых (68). Среднее расстояние этих офсайдов составляет 30,2 метра от их собственной линии ворот, что уступает только среднему показателю «Вулверхэмптона» (33,5 метра). В целом это срабатывает, но в случае неудачи «Астон Вилла» отдает своим противникам много свободного пространства за линией обороны. Это в свою очередь может привести к опасным контратакам.

«Львы» считают риски в обороне оправданными и всегда надеются забить больше, чем соперник. За этой командой интересно наблюдать, но вряд ли эта тактика оправдает себя на дистанции. Но, с другой стороны, это может и сработать. Поскольку дополнительное место в новом формате Лиги чемпионов в следующем сезоне, скорее всего, будет отдано Англии, исходя из текущих коэффициентов УЕФА, попадание в первую пятерку по итогам сезона в АПЛ позволит выйти в ЛЧ.

Ни одна команда Премьер-лиги, которая набирала 32 очка в первых 15-ти матчах сезона, как было у «Астон Виллы» до победы над «Арсеналом», не финишировала за пределами первой пятерки к концу кампании, а 42 из этих 45 команд завершали кампанию в четверке лучших. Интересно, что результат «львов» в 32 очка за 15 туров является таким же, который был у чемпионского «Лестера» в сезоне 2015/16. После победы над «Арсеналом» у «Астон Виллы» показатель еще лучше - уже 35 баллов.

Эмери набирает в среднем 2,02 очка за игру на протяжении 40+ матчей. Он вошел в десятку тренеров, которые достигали таких же показателей в своих клубах за первые 35+ матчей. Девять из них становились чемпионами. «Астон Вилла» выиграла 11 из 16-ти поединков АПЛ в этом сезоне. Это наибольшее количество побед у «львов» на данном этапе кампании с сезона 1980/81 - тогда они в последний раз становились чемпионами. Все сходится. Возможно, болельщикам можно и помечтать. По материалам The Analyst

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