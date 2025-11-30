30 Ноября 2025
RU

"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 09:49
13
"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии Рафиньи и Педри и оценил их шансы сыграть против "Атлетико" в матче 15-го тура Ла Лиги, сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, оба игрока чувствуют себя хорошо, и клуб ожидает их полного восстановления. "Посмотрим, завтра у футболистов будет восстановление, между этими двумя матчами не так много времени, но с ним все в порядке. После матча я спросил о его ощущениях, и все хорошо. Что касается Рафиньи, он показал свою динамику, интенсивность - это хорошо для нашего стиля игры", - приводит слова Флика AS.

После 14 туров "Барселона" имеет 34 очка и занимает первое место в таблице. В 15-м туре каталонцы примут "Атлетико" на своем поле. Встреча состоится 2 декабря.

İdman.Biz

