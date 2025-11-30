Нойер прокомментировал возможное продление контракта с "Баварией"

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер высказался по поводу возможного продления контракта с немецким клубом.

"Новый контракт? Решающим фактором будет мое самочувствие. Посмотрим во второй половине сезона. Я подумаю об этом ближе к марту, во время международного перерыва", — приводит слова Нойера İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе немецкой команды вратарь 12 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии и восемь раз Суперкубок. Также голкипер является двукратным победителем Лиги чемпионов.

İdman.Biz