30 Ноября 2025
"Ювентус" переиграл "Кальяри" в 13-м туре Серии А - ВИДЕО

29 Ноября 2025 23:01
Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли "Ювентус" и "Кальяри". Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали туринцы.

Себастьяно Эспозито на 26-й минуте вывел гостей вперед, Кенан Йылдыз на 27-й минуте сравнял счет, а на 45+1-й минуте он оформил дубль.

После этой игры "Ювентус" с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. "Кальяри" с 11 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре "бьянконери" 7 декабря на выезде встретятся с "Наполи", "россоблу" в тот же день примут на своем поле "Рому".

