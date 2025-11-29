29 Ноября 2025
"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" - ВИДЕО

29 Ноября 2025 21:19
"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Барселона" и "Алавес". Каталонский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Пабло Ибаньес уже на первой минуте. На восьмой минуте вингер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль сравнял счет. На 26-й минуте полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо вывел свою команду вперед. В конце встречи на 90+3-й минуте Ольмо оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги "сине-гранатовые" набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Мадридский "Реал" занимает второе место с 32 очками, но имеет игру в запасе. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

