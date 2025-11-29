29 Ноября 2025
Тренер "Челси" Мареска дал комментарий о предстоящем матче с "Арсеналом" в АПЛ

29 Ноября 2025 19:34
Тренер "Челси" Мареска дал комментарий о предстоящем матче с "Арсеналом" в АПЛ

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о предстоящем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом", сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "пенсионеров".

"Конечно, "Арсенал" обороняется фантастически. Любая команда, играющая против них, испытывает трудности с забиванием голов. Не только с забиванием, но и с созданием моментов. Поэтому как команда они очень хорошо обороняются, и они способны качественно атаковать.

"Арсенал" также представляет угрозу и при выполнении стандартных положений, они забивают голы таким образом в ворота любой команды. В матче против "Баварии" они забили свой первый гол с углового. Они забивают голы любой команде, у них есть отличная система, и мы сделаем все возможное, чтобы остановить "Арсенал", — заявил Мареска.

İdman.Biz

