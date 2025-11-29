Президент "Барселоны" обвинил телевидение "Реала" в давлении на судей: "Это позор"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с резким заявлением в адрес клубного телевидения "Реала", которое регулярно публикует видеоролики с разбором судейских ошибок в матчах мадридцев, сообщает İdman.Biz.

"Посмотрите, что делает телевидение "Реала". Неделю за неделей они пытаются повлиять на судей. Это позор. Взгляните на президентов технического комитета судей (CTA). Все они связаны с "Реалом" - бывшие директора или бывшие игроки", - приводит слова Лапорты журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее президент "Реала" Флорентино Перес раскритиковал "Барселону" на фоне дела Негрейры. Каталонский клуб обвиняли в выплатах бывшему вице президенту технического комитета судей Хосе Марии Негрейре с 2001 по 2018 год, что вызвало масштабный скандал в испанском футболе.

İdman.Biz