"РБ Лейпциг" в гостях не смог обыграть "Боруссию" М в матче Бундеслиги

В Менхенгладбахе состоялся матч XII тура Бундеслиги, в котором "Боруссия" приняла "РБ Лейпциг" на своем поле, стадионе "Боруссия Парк". Хозяева подходили к игре после серии из трех побед подряд, однако продлить успешный отрезок не смогли сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла без забитых мячей и завершилась нулевой ничьей - 0:0. Оба коллектива создали моменты, но реализовать их так и не удалось.

После этого тура "РБ Лейпциг" имеет в активе 26 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У мёнхенгладбахской "Боруссии" 13 очков и 11-я позиция.

