Президент "Реала" попросил Алонсо проявлять больше лояльности к Винисиусу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провел беседу с главным тренером команды Хаби Алонсо относительно роли и статуса Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Cadena Ser Ману Карреньо.

"Если у мадридского "Реала" есть такой игрок, как Винисиус, нельзя заставлять его злиться. Президент Флорентино Перес объяснил это Хаби Алонсо. Игроки - это актив клуба, а тренер - нет", - отметил журналист.

Ранее в СМИ сообщалось, что бразильский форвард недоволен работой Алонсо. По информации источников, напряженные отношения с тренером могут повлиять на решение Винисиуса относительно продления контракта.

İdman.Biz