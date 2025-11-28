Ламин Ямаль стал лидером мировых продаж футболок, опередив Месси

18 летний футболист "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил мировой рейтинг продаж футболок в 2025 году, согласно данным маркетингового исследования SPORF, сообщает İdman.Biz.

Молодой вингер продемонстрировал впечатляющую популярность: его футболка разошлась тиражом 1 315 000 экземпляров, что позволило ему занять первое место.

Лионель Месси оказался на второй позиции - футболку аргентинца приобрели 1 278 000 раз.

Первую пятерку также составили Роберт Левандовски (1 110 000), Килиан Мбаппе (1 020 000) и Винисиус Жуниор (992 000).

İdman.Biz