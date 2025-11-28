28 Ноября 2025
RU

Cразу 11 футболистов могут покинуть "Манчестер Юнайтед" летом

28 Ноября 2025 21:13
22
"Манчестер Юнайтед" готовится к серьезным изменениям летом 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, руководство клуба намерено поддержать главного тренера Рубена Аморима и провести крупное обновление состава. Для этого "красным дьяволам" предстоит расстаться с рядом действующих игроков.

По данным источника, в список потенциальных уходов вошли полузащитники Бруну Фернандеш, Каземиро, Кобби Майну, Мануэль Угарте, защитники Гарри Магуайр и Тирелл Маласиа, а также нападающие Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд, Джошуа Зиркзее и Расмус Хойлунд. Кроме того, не исключен уход вратаря Алтая Байындыра.

Отмечается, что летом клуб планирует усилиться сразу в нескольких линиях, включая позицию вратаря, крайнего нападающего и полузащиту.

İdman.Biz

