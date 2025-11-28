28 Ноября 2025
Флик о критике в адрес "Барселоны": "Эксперты понятия не имеют, как мы хотим играть"

28 Ноября 2025 20:36
Флик о критике в адрес "Барселоны": "Эксперты понятия не имеют, как мы хотим играть"

Главный тренер "Барселоны" Ханс Дитер Флик прокомментировал критику в адрес своей команды после поражения от "Челси" со счетом 0:3 в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, наставник подчеркнул, что внешние эксперты не понимают игровых принципов, которые он требует от футболистов.

"Когда мы проигрываем и пропускаем три гола, легко сказать, что это была плохая игра или что это не та "Барселона", которую хочется видеть. Я хочу ясно дать понять: эксперты со стороны понятия не имеют, как мы хотим играть и что необходимо для этого. Я не буду говорить о высокой линии. Мы хотим прессинговать. Речь идет не только о четырех защитниках, но и о полузащите, и о нападающих, которые начинают прессинг. Мне нужно, чтобы каждый игрок был способен прессинговать. В итоге вина ложится на защитников, но это несправедливо. Если мы все не будем эффективно прессинговать, у нас будут проблемы", - приводит слова Флика Football Espana.

В матче против "Челси" у "Барселоны" были удалены Рональд Араухо, а пропущенные мячи забили Кунде (автогол), Эстевао и Делап.

