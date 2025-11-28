Лапорта: у "Реала" мания по поводу лучшего периода в истории "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с резким заявлением в адрес мадридского "Реала", обвинив клуб в попытках умалить исторические достижения каталонцев, сообщает İdman.Biz.

"У них мания в отношении лучшего этапа в истории "Барселоны". Им не понравилось, что "Барса" была мировым эталоном. С 2004 по 2015 год мы были гегемонами. Они хотят найти оправдания там, где их нет. Наша команда играла лучше всех и вызывала восхищение по всему миру. Им не следует придумывать неубедительные оправдания", - приводит слова Лапорты AS.

С 2004 по 2015 год "Барселона" четырежды выигрывала Лигу чемпионов, тогда как "Реал" за этот период становился победителем турнира лишь один раз.

İdman.Biz