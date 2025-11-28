Палмер готов помочь "Челси" в дерби с "Арсеналом"

Полузащитник "Челси" Коул Палмер готов вернуться на поле и помочь команде в матче XIII тура АПЛ против "Арсенала".

Как передает İdman.Biz, главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщил, что 23-летний футболист полностью восстановился и может начать игру в основном составе 30 ноября.

Палмер не появлялся на поле с 20 сентября из-за серии травм. Сначала ему мешали боли в паху, а затем игрок получил повреждение мизинца ноги. Теперь полузащитник вновь готов к игре и рассчитывает усилить команду в важном дерби.

İdman.Biz