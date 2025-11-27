Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Олимпиакос" дома уступил "Реалу" со счетом 3:4. Встреча на стадионе "Георгиос Караискакис" выдалась насыщенной на голы и прошла под диктовку Килиана Мбаппе, оформившего покер, передает İdman.Biz.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте благодаря точному удару Шикинью. Однако затем последовал впечатляющий рывок "Реала": с 22-й по 29-ю минуту Мбаппе оформил хет-трик, трижды поразив ворота соперника. Мехди Тареми на 52-й минуте сократил отставание, но на 60-й минуте Мбаппе забил свой четвертый гол, вновь увеличив разрыв. На 81-й минуте Айюб Эль-Кааби сделал счет 3:4, но догнать мадридцев "Олимпиакосу" не удалось.

После этой встречи "Олимпиакос" с двумя очками идет на 33-й строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тогда как "Реал" поднялся на пятое место, имея 12 очков. В следующем туре 9 декабря "Олимпиакос" сыграет в гостях с "Кайратом", а 10 декабря "Реал" примет "Манчестер Сити".

İdman.Biz