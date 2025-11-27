"Атлетико" в компенсированное время вырвал победу у "Интера" - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Атлетико" на своем поле одержал волевую победу над "Интером" со счетом 2:1, передает İdman.Biz.

Встреча прошла на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде и выдалась напряженной до последних секунд.

Уже на девятой минуте Хулиан Альварес вывел хозяев вперед. После перерыва "Интер" усилил давление, и на 54-й минуте Петр Зелиньски восстановил равновесие. Однако решающий момент наступил в компенсированное время: на 90+3-й минуте Хосе Хименес после розыгрыша стандарта отправил мяч в ворота и принес "Атлетико" победу.

В заключительном туре "Атлетико" 9 декабря сыграет на выезде с ПСВ, а "Интер" в тот же день примет "Ливерпуль".

İdman.Biz